Claudia Leitte anima o público em Festa de São João na Bahia

Rio - A cantora Claudia Leitte animou o público na Festa de São João do Parque de Exposições, em Salvador, na Bahia, na noite desta quinta-feira. A artista fez todo mundo tirar o pé do chão com hits como "Claudinha Bagunceira", "Beijar na Boca", "Largadinho" e "Pagode Russo", de Luiz Gonzaga, entre outros. Para a ocasião, Claudia Leitte escolheu um modelito de oncinha e mostrou sua boa forma no local. Depois do Claudinha, o evento também contou com um show de Xanddy e seu Harmonia do Samba.

