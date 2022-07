Capa da biografia de Nicette Bruno - Edu Rodrigues/ Divulgação

Capa da biografia de Nicette BrunoEdu Rodrigues/ Divulgação

Publicado 11/07/2022 14:38 | Atualizado 11/07/2022 14:44

Rio - Nicette Bruno teve sua vida e obra retratada em uma biografia autorizada. Intitulado 'Nicette Bruno: mãe de todos', o livro traz depoimentos da própria atriz, que faleceu no fim de 2020, aos 87 anos, devido a complicações da covid-19, além de amigos e familiares. A obra, assinada pelo escritor Cacau Hygino, será lançada nesta terça-feira, dia 12, às 18h, na Livraria da Travessa do Leblon.

fotogaleria

Antes de partir, Nicette acompanhou de perto a construção de sua biografia. Os momentos marcantes de sua carreira e sua história de amor com o ator Paulo Goulart (1933-2014), com quem teve três filhos, os atores Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, ganharam destaque no livro, da editora Letramento. A obra custa R$ 79.

A veterana da TV estreou profissionalmente aos quatro anos de idade na Rádio Guanabara em um programa infantil diário. Em 1945 iniciou no teatro com a peça Romeu e Julieta, baseada na obra literária homônima de William Shakespeare. Depois, dedicou parte da sua vida a televisão brasileira, se tornando uma das maiores referências na história da teledramaturgia do Brasil.



Ela participou de grandes produções da TV, como: o sucesso 'Éramos Seis' (1977), 'Selva de Pedra' (1986), 'Rainha da Sucata' (1990), 'Mulheres de Areia' (1993), 'A Próxima Vítima' (1995), 'Sítio do Pica-pau Amarelo' (2001), 'Alma Gêmea' (2005), 'A Vida da Gente' (2011) e outras obras.