Doja Cat e Ludmilla no LollapaloozaReprodução/Instagram

Publicado 24/07/2022 10:26 | Atualizado 24/07/2022 10:34

Rio - Ludmilla continua bombando! Após a música "Maldivas" – feita em homenagem a esposa da cantora, Brunna Gonçalves – supostamente aparecer no fundo de uma live de Doja Cat, a faixa explodiu na lista das mais ouvidas e chegou ao topo do iTunes Brasil.

Entretanto, ao contrário do que se imaginava, o vídeo se tratava de uma montagem, e a artista americana não estava ouvindo a música de Ludmilla. Doja testava produtos de maquiagem na live e, quando Ludmilla entrou, fãs começaram a marcar a brasileira nos comentários.



As duas artistas se encontraram em março deste ano, nos bastidores do Lollapalooza, em São Paulo. “Finalmente eu te conheci, irmã! Você é tão fofa!", disse Ludmilla, à época.

Na última quinta-feira (21), Ludmilla gravou seu segundo EP de pagode, "Numanice#2" , que conta com o hit "Maldivas". Embora o evento tenha sido fechado para convidados, no Museu do Amanhã, no Rio , a gravação deu o que falar nas redes sociais com muitos fãs arrasados por não poderem participar. No line-up, a artista divulgou a participação de Péricles, Delacruz, a ex-The Voice Gabby Moura, o Grupo Tá Na Mente e o cantor Prateado, deixando o público ainda mais ansioso para conferir o resultado da produção.