Maiara e Maraisa recebem mãe de Marília Mendonça no palco de Barretos

Rio - As cantoras Maiara e Maraisa fizeram uma homenagem para a amiga Marília Mendonça durante sua apresentação na Festa do Peão de Barretos, na madrugada desta sexta-feira. As artistas e Marília eram muito próximas e fizeram vários trabalhos de sucesso juntas antes da trágica morte da cantora. Marília Mendonça morreu aos 26 anos, no dia 5 de novembro do ano passado, vítima de um acidente aéreo.

"Vamos fazer um céu de estrela bem lindo, eu acredito que esse momento é de profunda conexão. Eternamente aplaudida por Barretos, Marília", disse Maiara, ao pedir que o público ligasse a lanterna do celular. As irmãs, então, receberam no palco Dona Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça.

“Elas tão fazendo um trabalho tão lindo, levando o legado que a Marília deixou…” ai dona ruth pic.twitter.com/7hLw98MglF — carol bebaça (@comentzcarol) August 26, 2022

"Eu queria agradecer como eu fui recebida aqui, com tanto carinho. Eu vim homenageá-las hoje e parabenizar porque elas estão levando esse legado comigo", disse a mãe da cantora. Juntas, Maiara, Maraisa e Ruth cantaram a música "Fã Clube".

Marília Mendonça se apresentou pela última vez na Festa do Peão de Barretos em 2018. Na ocasião, ela dividiu o palco com a cantora canadense Shania Twain em uma noite que entrou para a história do evento.

dona Ruth entregando flores, cantando e abraçando as gêmeas. É lindo demais o acolhimento e o amor às meninas. meu coração, contudo, fica em vários pedacinhos pq era pra Marília tá aqui. nunca vou me conformar. https://t.co/IVunEXW3Gq — Kinha (@kinhahej) August 26, 2022

