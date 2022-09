Lexa é atração principal do Rock in Rio, no Espaço Favela, neste domingo - Divulgação

Publicado 10/09/2022 07:00

Rio - Dando mais um passo em sua carreira de sucesso, Lexa está prestes a se apresentar no Rock in Rio como uma das atrações principais do festival. Amanhã, a cantora leva seu repertório cheio de hits para o Espaço Favela, sendo esta sua primeira apresentação em um dos palcos oficiais do evento. A carioca de 27 anos revela a emoção de participar da festa como headliner do cenário que presta homenagem à cultura da periferia.

"É surreal! Desta vez, fui contratada pelo Rock in Rio e terei uma apresentação para chamar de 'minha'. Olha que chique! Estou super feliz e grata pelo convite. Prometo colocar todo mundo pra dançar e cantar muito", garante a artista, que já esteve no festival como atração surpresa no palco de uma marca de refrigerantes. "Estamos a todo vapor. Ansiedade a mil! Preparei tudo com muito carinho para arrasar", declara.

Neste domingo, Lexa sobe ao palco como uma das atrações no "Dia Delas", data em que o Rock in Rio tem programação dedicada a artistas femininas, com Ludmilla no Palco Sunset, além de Ivete Sangalo e Dua Lipa no Palco Mundo. "É mais uma conquista e um passo que damos em nossa luta pelas mulheres. Todas elas poderão se sentir representadas nesse dia", comenta a funkeira, que ficou responsável por fechar a noite no Espaço Favela, com show previsto para às 19h45.



"Minha trajetória foi de muito trabalho e busca pelo meu sonho, que é ser cantora, desde criança. Quando olho para trás vejo que aquela menina conseguiu alcançar lugares inimagináveis com muita persistência e motivação. Esse momento marca um amadurecimento de poder ser quem eu sempre quis ser. Estou muito feliz!", dispara.

Sem dar muitos spoilers, a cantora adianta que o repertório da noite inclui as músicas de seu novo EP, lançado no final de agosto, intitulado 'Magnéticah'. "Não poderia deixar de levar o meu novo projeto a uma apresentação tão especial em um evento tão grandioso", afirma. Dona dos hits 'Sapequinha' e 'Chama ela', Lexa explica a mensagem por trás do lançamento.

"Mostrar uma nova era através da versatilidade e do magnetismo. O EP chama a atenção pelas cores, coreografias, detalhes, é bem fashionista", destaca. "Trago o conceito de uma fase na minha carreira. Me joguei no trap e ficou lindo demais", acrescenta a esposa de MC Guimê.

Depois de colaborar com nomes como Anitta, Pedro Sampaio e Luísa Sonza, a cantora chega acompanhada pela dupla paulista Hyperanhas e Pabllo Vittar, com quem fez parceria na música 'Cavalgada'. "Somos amigas há muitos anos e não víamos a hora de lançarmos um trabalho juntas. A Pabllo é uma inspiração, e como o CD traz muitas inspirações, eu logo a convidei para 'cavalgar' junto comigo", relata a cantora sobre a faixa que reuniu sua voz com a da drag queen.

Perto de completar dez anos de carreira no funk carioca e faltando pouco para se apresentar no maior festival de música do país, Lexa ressalta que 'Magnéticah' é um projeto que também foi criado para os fãs. "Quero que eles curtam bastante. O EP traz bastante alegria e coloca todo mundo para cantar e dançar", finaliza.