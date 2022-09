Lukinhas e Pabllo Vittar - Foto: Gabriel Reneé

Publicado 12/09/2022 07:00

Rio - Lukinhas é um nome conhecido no meio artístico devido ao seu trabalho como compositor. Ele é o autor de canções de sucesso como o hit "A Queda", de Gloria Groove, entre outros. Agora, o artista comemora o lançamento de "Volta Pra Ficar", em parceria com a cantora Pabllo Vittar. A música retrata a saudade de um grande amor. O projeto vem após o cantor apresentar ao público seu primeiro álbum, "Confissões de Um Tralha Romântico".

Feliz com o reconhecimento que vem recebendo, Lukinhas relata a importância deste trabalho. "O álbum marca a última rota do Lukinhas até sua verdade como artista. Depois desse projeto eu descobri o que eu quero falar e como vou falar, achei minha linguagem na produção. Esse álbum é início de tudo o que vem pela frente", explica.

A parceria com Pabllo Vittar marca o primeiro trabalho da cantora no pagode. Ao lado da drag queen, Lukinhas retrata um amor antigo ainda não superado. Inicialmente, a canção faria parte do álbum de Pabllo, mas acabou selando o parceria entre os artistas. "O Gorky e o Pablo Bispo [produtores musicais] sabem que estou me lançando no pagode e deram a ideia de eu lançar a música com a Pabllo Vittar e ela amou a ideia", conta.

Para Lukinhas, Pabllo faz muito bem em se arriscar em novos ritmos. "É muito emocionante fazer parte da história da maior drag do mundo", elogia. "Não existe um sindicato pra dizer quem pode ou não cantar pagode e ela mostrou isso arrasando nos vocais. Foi uma honra pra mim", diz o cantor sobre a parceria.

Como intérprete, Lukinhas estreou no meio musical com o single "Pipa Voada", parceira com Rashid e Emicida, e ainda trabalhou ao lado de IZA, Mumuzinho e Jorge Aragão. O cantor não esconde a alegria com os elogios que tem recebido dos colegas. "Eu nunca vou me acostumar! Eu sempre os ouvia no caminho para escola, assistia a esse pessoal na televisão... Aí, de repente, você estar trabalhando com eles, e ainda escutar um 'Lukinhas, você é fod*'. É muito difícil não surtar!", comemora.

Uma das artistas com quem Lukinhas mais trabalhou é a cantora Gloria Groove. Ele é o compositor de algumas canções do "Lady Leste", último álbum da drag queen. "Eu sempre brinco dizendo que ela é o amor da minha vida, porque ela não precisava ter me chamado para compor. Ela é a Gloria Groove! Canta, escreve, atua e é excelente em tudo que faz, mas mesmo assim me deu a honra de poder compor com ela. Juntos escrevemos as faixas 'Apenas Um Neném' e 'A Queda'", relembra.

Criado na Comunidade Asa Branca, na Zona Oeste do Rio, Lukinhas afirma ser importante simbolizar uma voz de esperança e alerta para outros talentos que precisam chegar ao conhecimento do grande público. "É uma grande responsabilidade, mas não sou o único artista de lá. Tem o Joninhas AB, a Banca da Asa Brooklyn, dentre outros que precisam de mais visibilidade e que eu ficaria muito feliz em ver os nomes deles em uma matéria como essa um dia!", deseja.



Reportagem da estagiária Letícia Pessôa sob supervisão de Tábata Uchoa