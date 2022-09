isis Valverde - Reprodução do Instagram

isis ValverdeReprodução do Instagram

Publicado 17/09/2022 16:07

Isis Valverde não cansa de impactar seguidores com sua beleza nos registros que publica nas redes sociais. Tanto que, neste sábado (17), a atriz compartilhou uma sequência de fotos de sua nova campanha para uma marca de lingerie, posando com algumas peças da coleção. Nos registros, ela aparece com um conjunto de renda florido, que deixou suas curvas em evidência.



Bastou a publicação ir ao ar para a estrela ganhar diversos comentários e elogios de fãs e admiradores da estrela, que está afastada das novelas desde "Amor de Mãe", de 2020. "Gata", "Perfeita", "Pegou a beleza todinha pra ela", "Musa" e "A perfeição existe e a prova está aí" foram alguns dos elogios.

E quem está com saudades de ver Isis em ação nas telinhas, já pode comemorar. Nesta quinta-feira (15), ela anunciou que irá viver Ângela Diniz no filme sobre a história da socialite.