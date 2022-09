Luciana Gimenez - Reprodução do Instagram

Luciana GimenezReprodução do Instagram

Publicado 17/09/2022 22:52

Luciana Gimenez deixou seguidores do Instagram babando ao compartilhar uma série de cliques vestindo um conjunto de calcinha e sutiã cinza com meias, na noite deste sábado (17). Em uma das fotos, a apresentadora do "SuperPop", da RedeTV!, posou com um gato no colo e brincou: "Acho que vi um gatinho. Bom sábado para vocês", declarou a estrela, exibindo um corpo escultural.



fotogaleria

Nos Stories do Instgaram, a musa,, de 52 anos, ainda compartilhou bastidores do ensaio fotográfico. Não demorou muito para os fãs e admiradores da musa deixassem diversos comentários elogiando a estrela. "Perfeição de mulher", "Está sexy" e "Gatona", foram algumas das publicações.

Recentemente, Luciana contou para os fãs que dispensa peças íntimas durante viagem de avião. "Eu gosto de viajar superleve, de tênis e tal. Detalhe: às vezes eu estou no voo e troco (de roupa), boto uma calça de moletom e tiro a calcinha. Não consigo ficar. Eu só não vou mesmo com pijama porque eu durmo pelada, né? Então eu boto uma calça de moletom e tiro sutiã e calcinha para ficar mais leve no voo. Eu não consigo, me aperta tudo", comentou a mamãe de Lucas e Lorenzo.