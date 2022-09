Gkay - AGNW

Publicado 17/09/2022 22:20

Se não for pra causar, ela nem sai de casa! A presentadora do Aviões Fantasy, evento organizado por Xand Avião, que rola na noite deste sábado (17), em Fortaleza, GKay causou ao chegar ao evento com um look futurista, todo prateado e inflável, coberto por uma tinta metálica. Em suas redes sociais, a influenciadora postou algumas fotos e vídeos conceituais exibindo o visual.

O evento acontece no estacionamento da Arena Castelão e conta com shows de nomes como Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Mari Fernandez, Gustavo Mioto e Felipe Amorim, além do anfitrião Xand Avião. Cheia de estilo, Gkay surgiu não só com a fantasia prateada, mas também com o rosto pernas e maços tingidos.



Em coletiva de impresna, Xand Avião falou sobre o retorno do evento após dois anos de pausa, devido às restrições da Covid-19. "O Aviões Fantasy requer muita coisa, e na minha cabeça isso não caberia no forró. É o meu maior evento. Meu cartão-postal”, declarou o cantor. Com uma super estrutura, é esperado o total de 35 mil pessoas no local.



Olhando para passado, mas mirando um futuro bem promissor, a festa traz uma temática toda especial neste ano, que promete uma viagem no tempo (como propõe o título da edição): “A parte do futuro vai ser a parte de produção de LED, em 4D, não vai queimar o celular de ninguém”, disse ele, aos risos, “Minha segunda fantasia vai remeter ao Xand Avião daqui 100 anos“, disse.