Jde Picon Reprodução do Instgaram

Publicado 17/09/2022 18:55 | Atualizado 17/09/2022 18:56

Prestar a fazer sua estreia como atriz em "Travessia", próxima novela das 21h da Globo, Jade Picon usou as redes sociais, neste sábado (17), para mostrar detalhes de sua rotina de gravação e até alguns spoilers de Chiara, sua personagem na trama de Glória Perez. Nos registros, a ex-BBB mostrou imagens nos bastidores.



Num vídeos em preto e branco, a jovem, de 20 anos, mostrou um pouco do trabalho e imagens do quarto de sua personagem. No decorrer, Jade ainda mostra diferentes momentos com parte do elenco como o ator Humberto Martins, que interpretará seu pai na obra, e com a atriz Cássia Kis. A trama tem previsão de estreia para outubro e ainda conta com Grazi Massafera, Rodrigo Lombardi, Chay Suede e mais.



Vale destacar que, em maio, Hugo Gross, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, informou que Jade conseguiu uma autorização especial do SATEDRJ para atuar, já que ela não possui DRT, o registro profissional destinado aos trabalhadores do ramo.

"Nós demos uma autorização especial. Uma permissão específica para que ela atuasse em determinado produto (novela) e com tempo de validade. Acabou o trabalho, acabou. Ela não terá direito ao registro profissional quando a trama terminar", afirmou ele, em uma live no Instagram, de acordo com informações do jornal "Folha de S.Paulo".