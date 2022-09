Bruna Marquezine e Xolo Maridueña - Reprodução do Instagram

Publicado 17/09/2022 17:42

O ator Xolo Maridueña abriu o álbum de fotos de sua passagem pelo Brasil, em cliques compartilhados no Instagram, neste sábado (17). Nas imagens, o artista norte-americano aparece ainda posando ao lado de Bruna Marquezine, com quem divide cenas no filme "Besouro Azul", da DC, em passeio no Rio.

Em clima descontraído, os dois aparecem visitando o Real Gabinete Português de Leitura, localizado no Centro da cidade, ao lado de Luana, irmã da atriz brasileira. Xolo e Bruna se conheceram no set de filmagens do longo, no qual viverão um par romântico. Os atores se tornaram muito amigos durante as gravações e o ator viajou ao Brasil para dias de férias ao lado da atriz logo após o fim das filmagens.

Apesar de rumores de romance entre os dois, Bruna já chegou a afirmar que o ator é atualmente um de seus melhores amigos. Tanto que não é muito difícil deparar com imagens de Xolo e Marquezine em diversos momentos de lazer. O ator esteve por aqui durante o mês de agosto.