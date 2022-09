Anitta - Reprodução do Twitter

Publicado 17/09/2022 20:45

Uma verdadeira surra de hits! A cantora Anitta marcou presença no palco do "Caldeirão com Mion", da Globo, neste sábado (17), onde apresentou grande sucessos de carreira, além atuar como uma das juradas do show de calouros da atração, ao lado de Juliana Paes, Nany People, Robson Nunes e Otávio Müller.

Durante o programa, comandado por Marcos Mion, a Poderosa cantou músicas como "Envolver", "Bang" e "Boys Don’t Cry". E ainta rolou cover, viu?! Para encerrar a atração, Anitta cumpriu com uma tradição do quadro, de interpretar uma canção que não está no seu repertório. Acompanhada da banda de Lúcio Mauro Filho, ela revelou sua releitura para "Corazón Partio", sucesso de Alejandro Sanz.



E a "Girl From Rio" segue fazendo história. É que Anitta chamou a atenção com o seu hit global “Envolver” e a canção está lhe rendendo grandes frutos. Depois de ter conseguido a entrada no Guinnes Book, ela obteve destaque em uma página para a edição 2023, onde aparece ao lado de artistas como Billie Eilish, The Weeknd, Adele e Ed Sheeran. É a estrela brasileira ganhando o mundo!



Anitta conquistou o seu espaço por ter se tornado a primeira artista solo latina a alcançar o primeiro lugar do Spotify global, com “Envolver”. Sendo assim, sua entrada na edição que será lançada em outubro, já está garantida.