'A Fazenda 14'Reprodução de vídeo

Publicado 17/09/2022 19:56

É verdade que "A Fazenda 14", da Record, estrou há menos de uma semana. No entanto, o reality show rural já está pegando fogo e repleto de novidades por entre as dinâmicas. Agora que o Paiol chegou ao fim, o espaço foi transformado no Rancho, local em que o fazendeiro da semana poderá escolher mais três amigos para poder aproveitar o espaço isolado, com algumas regalias. Lucas, sortudo da semana escolheu seus aliados para aproveitar o momento especial do soberano.

Como Lucas é o fazendeiro da semana, ele ganhou a oportunidade de ficar no Rancho e, com ele, estão Deolane, Moranguinho e Pétala. Os três aproveitaram para falar sobre os últimos acontecimentos da casa envolvendo Tiago, Kerline e até Deborah. Peões que se envolveram em alguns atritos no programa.

Durante a tarde, todos os peões foram chamados para a sala, e o fazendeiro Lucas leu o aviso que sinalizou uma novidade. "O Rancho do Fazendeiro, onde você poderá ficar 3 horas curtindo e conversando com outros 3 peões com privacidade", leu o ator.

Nas redes sociais, a equipe de Lucas celebrou o momento, inédito no reality. "Ele poderá se hospedar em um quarto exclusivo onde pode levar seus aliados".