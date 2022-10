Novo filme de ’Scooby-Doo’ confirma que Velma é lésbica - Reprodução / Twitter

Publicado 05/10/2022 10:20

Rio - Os fãs de "Scooby-Doo" finalmente conseguiram desvendar um mistério de anos. Lançado nesta terça-feira (4), o novo filme da franquia, "Trick or Treat Scooby-Doo!", disponível no Amazon Prime Video, revela que a personagem Velma é lésbica. O longa mostra a cientista se apaixonando por uma mulher, a personagem "Coco Diablo", uma figurinista de cabelos longos e platinados, cabeça de uma gangue criminosa.



Mas isso não é bem uma novidade. Alguns criadores de produtos da franquia já deixaram claro que a personagem é tudo menos hétero, embora nunca tenha ficado tão explícito. Um perfil de fãs no Twitter pediu, em 2020, ao roteirista James Gunn, responsável pelo roteiro do live-action do "Scooby-Doo", que ele realizasse o sonho deles da produção de um filme em que a Velma fosse, de fato, gay.

"Em 2001, Velma era explicitamente gay no meu roteiro inicial, mas o estúdio continuou diluindo e diluindo, tornando-se ambíguo (a versão filmada), depois nada (a versão lançada) e finalmente tendo um namorado (a sequência)", respondeu James.



Tony Cervone, animador e produtor, concordou com o roterista. No mesmo ano, junto a uma ilustração de arco-íris com Velma e Marcie e escrito "PRIDE" (orgulho, em inglês), o produtor declarou que, originalmente, a personagem sempre foi gay.

"Nós deixamos nossas intenções tão claras quanto pudemos há dez anos. A maioria dos nossos fãs entenderam isso. Para aqueles que não entenderam, eu sugiro que olhem com mais atenção. Não há novidades aqui", afirmou.