Paramore - Reprodução

ParamoreReprodução

Publicado 06/10/2022 17:02

Rio - Após nove anos, a banda Paramore voltará ao Brasil em 2023. Formado por Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro, o grupo publicou em suas redes sociais que estarão no país no dia 9 de março, no Qualistage, no Rio, e no dia 11 de março no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo.

fotogaleria

A abertura de vendas em São Paulo começará nesta sexta-feira (7), às 12h, e no Rio, a partir da próxima segunda-feira (10), às 10h. Ambos pelo site da Tickets For Fun . Além do Brasil, Paramore também se apresentará no Peru, Chile, Argentina e Colômbia.

O anúncio põe em dúvida os rumores de que a banda estaria cotada para o lineup do Lollapalooza 2023. Muitos fãs que compraram o ingresso para o festival com essa expectativa estão inconformados e já cogitam revendê-lo.

Depois dessa fake news do paramore no Lolla deveria haver uma lei que proibisse venda de ingresso sem anúncio das atrações — Larissa ⚢︎ (@Larissapatao) October 6, 2022

imagina esse tanto de gente vendendo o lollapalooza e segunda sai o lineup e TEM o nome do paramore eu vou ter a certeza de que fomos abandonados à nossa mercê e que o mundo nao tem mais salvação mesmo — jurídico halfnoise (@laristg) October 6, 2022

No final de setembro, o trio saiu do hiato de cinco anos e lançou um novo single, "This Is Why", que veio acompanhado do anúncio do lançamento do próximo álbum, no dia 10 de fevereiro.

"Ela resume a infinidade de emoções ridículas, a montanha-russa de estar vivo em 2022, tendo apenas sobrevivido nos últimos três ou quatro anos. Você pensaria que depois de uma pandemia global de proporções bíblicas e a destruição iminente de um planeta moribundo, que os humanos teriam achado dentro de si mesmos serem mais gentis ou mais empáticos?", disse a banda sobre a música.