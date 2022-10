Halle Bailey como Ariel no cartaz oficial do live-action de ’A Pequena Sereia’ da Disney - Divulgação / Disney

Publicado 13/10/2022 15:10

Rio - A versão live-action de "A Pequena Sereia", um dos grandes clássicos da Disney, ganhou um cartaz oficial nesta quinta-feira (13). Na arte, publicada nas redes sociais da plataforma e do filme, Ariel, interpretada por Halle Berry, está sentada em uma pedra no fundo do oceano. Essa é a reprodução da pose tradicional da princesa dos sete mares.

"Halle Bailey é Ariel. A Pequena Sereia da Disneu chega aos cinemas dia 26 de maio de 2023", diz a legenda. "Palavras não podem descrever o quão imensamente honrada me sinto por interpretar a sereia dos meus sonhos", disse Halle, também compartilhando a imagem.