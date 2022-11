Thiaguinho revela datas e locais da ’Tardezinha’ 2023 - Divulgação

Publicado 01/11/2022 19:04

Rio - Boas notícias para os fãs do Thiaguinho. Após anunciar o retorno tão aguardado da "Tardezinha", o cantor revelou, nesta terça-feira (1), as datas e locais de um dos maiores eventos de pagode do Brasil. Composto por clássicos do samba e do pagode das décadas de 90 e 2000, o show passará por 25 cidades brasileiras de abril a dezembro de 2023.

"A Tardezinha vai voltar exatamente do jeito que a gente imaginava. Viajando pelo Brasil todo, com muita música boa e muitos momentos pra ficar na nossa memória. Cada show é diferente, cada local tem a sua energia... É um projeto muito especial, estou animado para botar o pé na estrada com ele novamente", explicou o cantor.

Com mais de seis anos, o palco da "Tardezinha" já recebeu nomes como Péricles, IZA, Rodriguinho, Alexandre Pires, Belo, Ferrugem, Ludmilla, Rael, Marcelo D2, Di Ferrero, Atitude 67 e Léo Santana. O projeto já teve mais de 160 edições e passou por 22 estados. O show de encerramento aconteceu em um dos maiores palcos do mundo, o Maracanã, no Rio. Desta vez, o pagodeiro abrirá os trabalhos em terras cariocas.