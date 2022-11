Paulo Betti se apresenta com o monólogo 'Autobiografia Autorizada' no Centro do Rio, nesta quinta-feira - Divulgação

Paulo Betti se apresenta com o monólogo 'Autobiografia Autorizada' no Centro do Rio, nesta quinta-feiraDivulgação

Publicado 16/11/2022 16:26 | Atualizado 16/11/2022 16:27

Rio - Paulo Betti se apresentará no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio, nesta quinta-feira, em espetáculo gratuito. O ator de 70 anos levará o monólogo "Autobiografia Autorizada" para o espaço cultural que recebeu o nome de Casa da Democracia recentemente. O público deverá comparecer ao local uma hora antes para a retirada dos ingressos.

Com pouco mais de uma hora de duração, a peça traz uma narrativa dos episódios da infância do ator, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O monólogo integra o projeto 'A Arte de Inventar a Vida', que levará o espetáculo para outras regiões da cidade e do estado, como São Gonçalo, Petrópolis e Nova Iguaçu.

O texto expressa o testemunho do ator, autor, agitador cultural e diretor, que representa a mãe e outros personagens de sua vida, com a perspectiva de provocar uma reflexão sobre a valorização das histórias pessoais. Paulo Betti, filho de imigrantes italianos, que nasceu num bairro com maioria da população negra, descreve que era uma espécie de quilombo, mas que lhe proporcionara muita riqueza cultural. Ele rememora também que lá estavam as quadras das escolas de samba da cidade, onde teve os primeiros contatos com a cultura popular e com diferentes grupos religiosos que o marcaram para sempre.

SERVIÇO - Paulo Betti em 'Autobiografia Autorizada', no Palácio Tiradentes

Endereço: Rua Primeiro de Março, s/n, Praça XV. Centro.

Data: Quinta-feira, 17/11, às 19h.

Entrada gratuita. Ingressos serão distribuídos no local com uma hora de antecedência.