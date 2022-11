Diretor de 'O Homem que Copiava', Jorge Furtado encontra cópia indiana - Reprodução

Publicado 19/11/2022 15:01

Rio - Estrelado por Lázaro Ramos e Leandra Leal, "O Homem que Copiava" foi copiado por cineastas indianos, de acordo com Jorge Furtado. O diretor do filme lançado em 2003 usou as redes sociais para denunciar a "cópia criminosa, mas engraçada" que encontrou ao assistir o filme "Currency" (moeda, em inglês), que estreou seis anos depois de produtores tentarem comprar o roteiro original.

"Nosso filme foi exibido no festival de Kerala, em 2003, eu ganhei o prêmio de direção e, desde então, produtores indianos fizeram propostas para comprar o roteiro e refilmar a história na Índia. Como nós nunca chegamos a um acordo (a oferta de grana era ridícula), eles desistiram de comprar o roteiro, mas não de fazer o filme. E fizeram, roubando o roteiro", declarou Furtado, em postagem no Facebook.

Em seguida, o roteirista explicou que conseguiu assistir o filme após um amigo encontrar o longa filmado em malaiala, língua falada em Kerala. "É a mesma história, com sequências idênticas ao nosso filme, intercaladas com as tradicionais cenas musicais que quase todo filme indiano tem. O roteiro é um pouco mais careta e, não sei porque, eles tiraram a galinha da história", contou.

Jorge encerrou o texto divulgando um link para os seguidores assistirem o filme, a fim de conferirem "quem são o Lázaro Ramos, a Leandra Leal, o Pedro Cardoso e a Luana Piovani malaialos". O diretor de filmes como "Saneamento Básico" e "Meu Tio Matou um Cara" encerrou a postagem com uma provocação: "Baixar filmes sem autorização é crime, mas acho que eles não vão me processar", disse.

Em "O Homem que Copiava", Lázaro Ramos interpreta André, um operador de copiadora que se transforma em falsificador de dinheiro para se aproximar de Sílvia (Leal). Além de Cardoso e Piovani, o longa ainda traz Júlio Andrade e Paulo José no elenco.

