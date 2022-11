Coldplay foi uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio 2022 - MAURO PIMENTEL / AFP

Coldplay foi uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio 2022

Publicado 21/11/2022 15:46

Rio - Com alta demanda no Brasil, a banda Coldplay anunciou mais um show da turnê mundial "Music Of The Spheres" para o dia 28 de março de 2023, no Engenhão, localizado na Zona Norte do Rio. A nova data marcará o fim da passagem do grupo britânico pela América Latina, depois de outras 16 apresentações no continente.

A venda de ingressos estará disponível no site Eventim, nesta terça-feira, dia 22, a partir das 10h, e na bilheteria oficial, na Jeunesse Arena, às 11h. Os preços variam de R$ 215 a R$ 950. As apresentações agendadas para os dias 25 e 26 de março, também no Rio, tiveram seus ingressos esgotados em poucas horas, assim como as datas agendadas para São Paulo e Curitiba.

Todos os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos, sem a necessidade de trocá-los. As informações sobre a localização de novos assentos, no caso dos shows na capital paulista, serão enviadas diretamente para o e-mail dos portadores de ingressos.