Capa do livro 'Fora das 4 Linhas'Reprodução

Publicado 29/11/2022 19:46

Rio - No livro 'Fora das 4 Linhas', o historiador e jornalista Thiago Gomide revisita histórias pouco conhecidas e personagens intrigantes do futebol. É a oportunidade do leitor conhecer a maldição do sapo enterrado em São Januário, a trinca de ouro da arbitragem carioca e até quando um penetra estragou a festa do Zico.



"Como o nome já antecipa, o livro é um olhar para curiosidades que aconteceram nos bastidores do esporte mais popular do país. É uma maneira de nos conectarmos ou nos reconectarmos com figuras que, infelizmente, parecem não ter mais espaço atualmente", conta Gomide, que também é colunista do DIA e apresentador e roteirista do 'Aqui tem história', do History Channel.



'Fora das 4 Linhas' tem o prefácio de Toni Platão, lendário tricolor e um dos nomes mais importantes do Rock nacional, contracapa assinada pelo historiador Rafael Mattoso, conhecedor profundo do subúrbio carioca, e apresentação do jornalista Alex Escobar.



"Thiago Gomide nos convida a conhecer o futebol por vários ângulos. Nos conta de maneira leve e direta fatos que ajudaram a criar o tal 'charme' do futebol carioca. Afinal, onde mais você encontraria um massagista mandingueiro e tão carismático que virou ídolo de torcida? E o bicheiro que fez do Bangu finalista do Brasileirão?", escreveu o apresentador do Globo Esporte, da TV Globo.



Com mais de 1 milhão de seguidores no projeto 'Tá na História', Gomide se tornou conhecido por caminhar pelas ruas de diversas cidades, em especial do Rio de Janeiro, contando as trajetórias dos patrimônios e dos personagens. O 'Tá na História' é um dos dez finalistas no quesito Educação no TikTok Awards 2022, o prêmio mais importante de influenciadores no Brasil.



Serviço - 'Fora das 4 linhas', de Thiago Gomide



Lançamento: 7 de dezembro, quarta-feira, às 18h.

Livraria Folha Seca - Rua do Ouvidor, 37 - Centro, Rio de Janeiro

Mórula Editorial

Foto (capa): Ricardo Beliel

Páginas: 112

Dimensões: 120 x 190 x 7mm

ISBN: 978-65-86464-88-7

Preço de capa: R$ 44

Página do livro: https://morula.com.br/produto/4linhas/