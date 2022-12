Marcelo Falcão faz show no Parque Madureira - fotos divulgação

Marcelo Falcão faz show no Parque Madureira fotos divulgação

Publicado 02/12/2022 05:00

Rio - O fim de semana está recheado de coisa boa! Há uma programação extensa, para ninguém colocar defeito, com opções para todos de gostos e bolsos. Uma das dicas é conferir o jogo do Brasil nesta sexta-feira. Após vencer Sérvia e Suíça, a Seleção disputa mais uma partida na Copa do Mundo, sediada no Catar, desta vez, contra Camarões. Devido a isso, há telões espalhados por toda a cidade para transmitir tudo o que rola em campo. Além de torcer, a galera ainda poderá curtir alguns eventos com shows gratuitos. Marcelo Falcão, por exemplo, empolga o público do Parque Madureira. Já Pedro Sampaio comanda a festa no Fifa Fan Fest, em Copacabana.

Outro destaque do fim de semana é o tradicional Trem do Samba, que chega a sua 27ª edição. Marquinhos de Oswaldo Cruz recebe o público na Central do Brasil, neste sábado, a partir das 15h, acompanhado das velhas guardas de Mangueira, Império Serrano, Salgueiro e Vila Isabel. Para embarcar no trem, basta levar 1kg de alimento não perecível e trocar pelo bilhete de acesso. Serão três viagens (sem parada) sentido Zona Norte: 18h04, 18h35 e 19h15 com muito agito. O evento ainda contará com três palcos instalados no entorno da estação de Oswaldo Cruz, onde terão apresentações de Paulinho da Viola, Dudu Nobre e Leci Brandão.

Quem estiver com uma graninha sobrando, há apresentações bem interessantes no roteiro. Entre elas estão: Sérgio Reis, na Barra da Tijuca, Maiara e Maraisa, em São João de Meriti, Maria Rita, na Lapa, Russ, no Flamengo, e Wesley Safadão, em Nova Iguaçu. Peças e espetáculos também são uma boa pedida para curtir em família. Confira a programação completa abaixo!



Transmissão de jogos e diversão



Marcelo Falcão - Parque Madureira

Sexta-feira, a partir das 13h

13h - Abertura dos portões

16h - Brasil X Camarões

18h - Marcelo Falcão

Local: Parque Madureira

Endereço: R. Soares Caldeira, 115 - Madureira

Ingresso: Grátis



FIFA Fan Fest - Pedro Sampaio

Sexta-feira, a partir das 14h

14h - Abertura dos portões

15h50 - Início da transmissão do jogo Brasil x Camarões

18h45 - Pedro Sampaio

22h - Encerramento

Local: Praia de Copacabana

Endereço: Avenida Atlântica, S/N, Próximo à Avenida Princesa Isabel, Copacabana

Ingresso: Marcelo Falcão - Parque MadureiraSexta-feira, a partir das 13h13h - Abertura dos portões16h - Brasil X Camarões18h - Marcelo FalcãoLocal: Parque MadureiraEndereço: R. Soares Caldeira, 115 - MadureiraIngresso: GrátisFIFA Fan Fest - Pedro SampaioSexta-feira, a partir das 14h14h - Abertura dos portões15h50 - Início da transmissão do jogo Brasil x Camarões18h45 - Pedro Sampaio22h - EncerramentoLocal: Praia de CopacabanaEndereço: Avenida Atlântica, S/N, Próximo à Avenida Princesa Isabel, CopacabanaIngresso: Grátis

“Vibra Quintal Guadalupe” - Pique Novo

Sexta-feira, a partir das 16h

16h - Transmissão do jogo - Brasil X Camarões

Após, show do Pique Novo

Local: Shopping Jardim Guadalupe

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe

Ingresso: Grátis

Torcida na Zona Norte

Sexta-feira, às 16h

Transmissão do jogo - Brasil X Camarões

Local: Lona Cultural Terra

Endereço: Rua Marcos de Macedo, s/n, Guadalupe

Ingresso: Grátis



Torcida na Pavuna

Sexta-feira, às 16h

Transmissão do jogo - Brasil X Camarões

Local: Arena Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio, s/n, Pavuna

Ingresso: Grátis

BUDX @ Rio de Janeiro - "Tropkillaz & Friends"

Sexta-feira, a partir das 15h

15h - Abertura + MangoDJs

16h - Transmissão de Brasil x Camarões

18h - MangoDJs

19h - DJ Tamy

20h30 - FBC

21h15 - Crazy Jeff

22h15 - Mulú

23h45 - Tropkillaz & Rincon Sapiência

01h - Iasmin Turbininha

02h - Laís Conti

Local: Galpão Fábrica De Espetáculos

Endereço: Av. Rodrigues Alves, 847 - Santo Cristo, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$40

Exibição do jogo do Brasil e música

Shows de Moacyr Luz, Samba do Trabalhador e Marquinhos de Oswaldo Cruz

Sexta-feira, a partir das 14h

Local: Centro Cultural do Banco do Brasil

Endereço: R. Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis

Energia para Torcer - Sorriso Maroto e Belo

Sexta-feira, a partir das 14h

14h - Abertura dos portões

16h - Brasil X Camarões

18h - Sorriso Maroto

20h - Belo

Local: Caminho Niemeyer

Endereço: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói

Ingresso: a partir de R$100

Thiaguinho, Locos e Djs - Arena Ginga

Sexta-feira, às 14h

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793, Barra da Tijuca

Ingresso: R$ 390 (feminino) e R$490 (masculino)



Roda Gigante

A área aberta do parque contará com um telão para a transmissão do jogo Brasil x Camarões. Sendo assim, quem for à Roda Gigante não irá perder a partida. Além de torcer pela Seleção, o público ainda poderá conferir outras atrações como a visita do Canarinho, brincadeiras lúdicas e tecnológicas, bar e DJ para um after festivo.

Quinta-feira, a partir das 10h

Local: Yup Star (Roda Gigante do Rio) - Porto Maravilha

Endereço: Av. Rodrigues Alves, 455 - Santo Cristo

Ingressos: a partir de R$49

Saiba tudo sobre o Trem do Samba

Sábado, às 15h

Show de Marquinhos Oswaldo Cruz e da Velha Guarda de algumas agremiações

Local: Estação Central do Brasil

Ingresso: Quem quiser ter acesso aos trens do evento deverá fazer a troca de 1kg de alimento não-perecível por uma passagem.

Trem das 18h04 levará Marquinho de Oswaldo Cruz e as velhas guardas. Já os das 18h40 e das 19h15 terão entre as atrações o Samba Pra Elas, Projeto Criolice, Bip-Bip, Cacique de Ramos e Mulheres na Roda de Samba. Em Oswaldo Cruz três palcos foram montados (nas ruas João Vicente, Átila da Silveira e Estrada do Portela). Neles, artistas como Paulinho da Viola, Leci Brandão e Dudu Nobre se apresentam.

Confira a programação:

Rua João Vicente

19h – Grupo Raça

20h30 – Marquinhos Diniz

22h – Leci Brandão



Rua Átila da Silveira

19h – Moça Prosa (com a participação das Matriarcas do Samba)

20h30 – Terreiro de Crioulo (com as participações de Zé Luiz do Império e Osmar do

Breque)

22h – Dudu Nobre



Palco da Mestre Monarco (Portelinha)

19h – Nina Rosa (com as participações de Marcelinho Moreira e Gabrielzinho do

Irajá).

20h30 – V.G. da Portela

22h – Paulinho da Viola



Shows



Sérgio Reis

Sexta-feira, às 22h30

Local: Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, 9.650 - Barra da Tijuca

Ingresso: partir de R$110



"Festival O Choro da Cidade” - com Floor Polder, Marcelo Caldi e Silvério Pontes e Dudu Oliveira

Sábado, a partir das 19h

Local: Rio Scenarium - Salão Anexo

Endereço: Rua do Lavradio, 10 - Centro

Ingresso: Grátis (espaço sujeito à lotação)



Thiago Holanda

Sábado, às 19h

Local: Sala Baden Powell - Teatro de Copacabana

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360, Copacabana

Ingresso: R$ 50

Maria Rita

Sábado, às 22h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Centro

Ingresso: a partir de R$160



RUSS - "The Journey Everything"

Sábado, às 22h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$130



Maiara e Maraisa

Sábado, às 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ

Ingresso: a partir de R$ 50



RnBaile: Ainda mais Quente

Sábado, às 22h

Local: A Casa do Nando

Rua Camerino, 176 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: R$15



Bloco Vai 'Safadão', de Wesley Safadão - participações de Léo Santana e Sorriso Maroto

Domingo, às 15h

Local: Espaço de Eventos da Dutra

Endereço: Rodovia Presidente Dutra 1400 - Nova Iguaçu

Ingresso: a partir de R$80



Peças e espetáculos



Peça “King Kong Fran”

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema

Endereço: Rua Prudente de Morais, 824-A, Ipanema

Ingresso: R$40

Peça “Contos do Príncipe”

Sábado, às 10h

Local: Parque das Ruínas

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: Grátis

Galinha Pintadinha - Em Busca do Natal

Sábado e domingo, às 11h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos, Niterói

Ingresso: a partir de R$35 (meia-entrada)

Espetáculo “Meu nome é Favela”

Sábado, às 15h

Local: Arena Carioca Dicró

Endereço: Rua Flora Lôbo, s/n, Parque Ary Barroso, Penha Circular

Ingresso: Grátis



Brinquedos Mágicos

Sábado, às 17h15

Local: Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Valor: R$80 - https://clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/brinquedos-magicos-1389



Peça “Baú Encantado + Lambe Lambe”

Sábado, às 16h

Local: Teatro Municipal de Guignol da Tijuca

Endereço: Praça Cmte. Xavier de Brito, Tijuca

Ingresso: Grátis



Espetáculo de dança “Quebra Nozes”

Sábado, às 19h30

Local: Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha

Endereço: Rua Soldado Elizeu Hipólito, 138, Guaratiba

Ingresso: R$ 30

Espetáculo “Marambaia”

Sábado e domingo, às 19h

Local: Sala Municipal Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: Grátis

Peça “Encanto - Um Amor de Família”

Domingo, às 17h

Local: Lona Cultural Terra

Endereço: Rua Marcos de Macedo, s/n, Guadalupe

Ingresso: R$25

'O Natal da Peppa Pig'

Domingo, às 17h15

Local: Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea.

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingresso: R$80