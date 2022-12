Claudia Ohana curte dia de sol na praia

Rio - A atriz Claudia Ohana, de 59 anos, aproveitou a manhã desta quinta-feira para se bronzear. Ela esteve nas areias da Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, onde jogou frescobol com um amigo e se refrescou dando um mergulho no mar.

Em breve, Claudia Ohana fará seu retorno às telinhas. Ela está no elenco de "Vai na Fé", da TV Globo, que vai substituir "Cara e Coragem" no horário das 19h.

