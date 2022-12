Valesca Popozuda mostra as curvas com body cavado no ensaio do 'Carnavalesca'

Rio - A cantora Valesca Popozuda deu início aos ensaios de seu bloco, o "Carnavalesca", em parceria com o "Amigos da Onça", no Espaço Sacadura, no Centro do Rio, na noite desta terça-feira. O evento recebeu o nome de "Ensaios de Veraw + Carnavalesca".

Com um body com estampa animal e bem cavado, Valesca se jogou no funk, fez uma performance ousada e mostrou suas curvas no local. A artista ainda contou com as participações especiais de MC Marcinho e Os Hawaianos.

Em breve, Valesca vai se apresentar na posse do presidente eleito Lula, no dia 1º de janeiro, em Brasília.

Relatar erro