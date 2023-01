Lula e Bolsonaro em suas respectivas posses, em 2023 e 2019 - Montagem O Dia/ Ricardo Stuckert/PR/ Carolina Antunes/PR

03/01/2023

A ex-secretária da Cultura Regina Duarte foi criticada por internautas após usar as redes sociais para compartilhar notícias falsas relacionadas à cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação, a atriz, que é apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), alegou que a faixa usada pelo petista é falsa.



No post, Regina Duarte compartilhou uma montagem comparando a faixa usada por Lula com a usada por Bolsonaro, em 2019, no dia da posse. "Até a Faixa é uma fraude! Alexandre de Moraes entrega faixa fake para o ladrão pousar de presidente!", escreveu.

Nos comentários, diversos famosos criticaram o post da ex-secretária. A atriz Drica Moraes questionou: "Faixa fake, Regina? Faixa fake?"

"Respeite o presidente eleito. Deixe de ser antidemocrática. Você tem netos. Não os ensine a desrespeitar o Presidente da República. Você devia ter se oposto à extinção do nosso ministério. A classe está chocada com você, Regina. Uma história linda você escreveu e está dando conta de apagar. Aceite o resultado das eleições. Ou então desista de pronunciar a palavra democracia", escreveu a também atriz Elisa Lucinda.

"Regina, Regina. Que enorme vergonha você está passando!", publicou o comediante Rafael Cortez. A apresentadora Astrid Fontenelle também se posicionou: "Regina, converse mais com seus filhos. Lembre ou reveja seu passado profissional. A faixa não é fake, mais uma vez estão usando da sua "ingenuidade"."

Outros internautas alertaram: "Espalhar fake news é crime Regina. Sugiro que se informe antes de replicar algo", disse um. "A faixa só é um modelo mais antigo que a do Bolsonaro. Vá viver sua vida, se de um pouco de paz, é lamentável ver tu passar tanta vergonha em fim de carreira como tá", comentou outro. "Faixa antiga porque seu candidato roubou a atual", acusou mais um.

O argumento compartilhado por ela foi postado em uma página de apoio a Jair Bolsonaro e repostado no perfil de Regina. O episódio faz parte de uma teoria falsa sustentada por alguns opositores de Lula de que a cerimônia de posse do petista teria sido uma "encenação".

Embora a peça recebida pelo petista tenha um design diferente da vestida por Bolsonaro, ela é oficial.



Então por que as faixas são diferentes?

O que nem todo mundo sabe é que existe mais de uma faixa presidencial oficial.

Duas versões da peça são guardadas dentro do Palácio do Planalto: uma mais antiga e outra mais recente. A que Lula usou no último domingo (1º) é a mais antiga, a mesma usada por Dilma em 2015.

A faixa usada por Bolsonaro em 2019 foi produzida a pedido do atual presidente, quando ele ocupava o Planalto pela primeira vez.

A equipe do petista informou que ele mesmo decidiu usar a faixa mais velha nesta posse, já que foi a mesma que ele vestiu quando assumiu seu primeiro mandato como presidente, em 2003.

Este modelo foi estreado por Fernando Collor de Mello, em 1991. Antes de Lula, a última vez que ela foi vista foi em 2017, na posse de Michel Temer (MDB).

Já a versão mais recente, comprada por Lula em 2008 e usada por Bolsonaro, também foi vestida por Dilma, em seu primeiro mandato.

