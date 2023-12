Belo - Divulgação

Publicado 31/12/2023 06:00

Rio - Uma das atrações do Réveillon da Praia de Copacabana, Belo se apresenta, neste dia 31, no Palco Samba e é pura animação. Em entrevista ao Meia Hora, o artista elogia a queima de fogos do evento, revela sua tradição para a virada do ano, comenta o retorno do Soweto, que fará uma turnê em comemoração aos 30 anos do grupo, e entrega o desejo de fazer novelas. Confira a entrevista!

- Belo, você é uma das atrações do Réveillon de Copacabana. Está animado para esse show?

A festa de Copacabana é uma das mais lindas do nosso Brasil, você já viu a queima de fogos de lá? Estou animado de passar o ano trabalhando. É sinal de mais trabalho ainda, né (risos).

- Tem alguma tradição para a virada do ano? Faz alguma simpatia, oração...?

As orações são muito importantes para mim. Somos uma família de muita fé e procuro sempre estar reunido da minha família, que é meu alicerce e meu maior tesouro.



- Qual balanço você faz de 2023?

Foi muito positivo em todos os sentidos. Profissionalmente, tive muitas conquistas ao longo desse ano, como participar do 'Dança dos Famosos', conhecer pessoas incríveis lá, gravar série, filmes, com personagens da trama mesmo, os shows todos lotados e o anúncio da turnê com Soweto né? Gratidão demais por todos os momentos.



- Em 2024, você fará uma turnê com o Soweto. Os shows nem começaram, mas já são assunto nas redes sociais, nas rodinhas de amigos. Qual a expectativa para essa turnê?

Altíssima, não tinha dúvidas que seria um sucesso. Vivemos um momento de nostalgia, as pessoas querem relembrar esses momentos e os pagodeiros de plantão merecem. Esgotamos em seis horas o primeiro show, que vai ser no Allianz Parque, em São Paulo, olha que maravilhoso.

- Voltar ao grupo que te consagrou como cantor, traz algum tipo de nostalgia ou o sentimento é só de felicidade?

É tudo junto. Uma mistura de sentimentos que não sei descrever, só sei que estou feliz demais em poder reencontrar os meninos e reviver o que a gente sonhou junto lá atrás, e ainda ter o Dado somando no projeto.

- Além da turnê do Soweto, quais são os demais planos para 2024?

Vou continuar com os meus projetos solo, que estão indo muito bem, e quero fazer novela também, hein. Alô, diretores. Estou pronto.