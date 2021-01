Fiuk e Cleo Reprodução/ Instagram @fiuk

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 13:48 | Atualizado 20/01/2021 15:10

Rio - Cleo Pires já está movimentando a internet para ajudar o irmão, Fiuk, no "Big Brother Brasil 21". O artista foi confirmado na noite desta terça-feira como um dos participantes do grupo Camarote. No Twitter, a filha de Glória Pires e Fábio Júnior falou sobre seu novo apelido.

"Olhando rapidamente a timeline [do Twitter] já contei umas 50 pessoas que dizem ser minhas cunhadas kkk", brincou.

Olhando rapidamente a TL já contei umas 50 pessoas que dizem ser minhas cunhadas kkk — Cleo (@cleo) January 20, 2021 Depois da fala da atriz, alguns internautas ainda aproveitaram a oportunidade para dar em cima dela. "Queria dizer que eu aceito ser da família, pode ser por você ou pelo seu irmão", escreveu uma seguidora. "Aceito ser da sua família. Pode ser com você, seu irmão ou seu pai", afirmou outro. "O significado de tanto faz", respondeu uma fã.

Queria dizer que eu aceito ser da família, pode ser por você ou pelo seu irmão — Duchatsch (@IzaDuchatsch_) January 20, 2021

O significado de tanto faz rs — ana// (@sweetsnakee) January 20, 2021

A atriz já deixou claro que fará um mutirão de votos na internet para que Fiuk ganhe a imunidade na primeira semana dentro do reality show. "E vamos de mais mutirão hoje? Se depender de mim, meu irmão vai ser imunizado sim", anunciou.

E vamos de mais mutirão hj? Se depender de mim meu irmão vai ser imunizado SIM — Cleo (@cleo) January 20, 2021 Nova edição do "BBB"



Com início previsto para o dia 25 de janeiro, o "Big Brother Brasil 21" conta com 20 participantes confirmados. Nesta terça-feira, a Rede Globo anunciou o instrutor de Crossfit Artur, a cantora Karol Conká, o fazendeiro Caio, a atriz Carla Diaz, o professor João Luiz, a influenciadora digital Camilla de Lucas, o modelo Arcrebiano e a cantora Pocah, a advogada Juliette, o comediante Nego Di, a modelo Kerline, o ator Lucas Penteado, a psicóloga Lumena, o canto Rodolffo, o doutorando em Economia Gilberto, a youtuber Viih Tube, a dentista Thaís, o cantor Projota, a consultora de Marketing Digital Sarah e o ator Fiuk.