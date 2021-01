Ariadna Arantes Reprodução

Ariadna Arantes, ex-participante do "Big Brother Brasil", lamentou a falta de transexuais na 21ª edição do reality show. Ela participou da 11ª edição do "BBB", mas acabou saindo rápido do jogo, sendo a primeira eliminada do reality show da Rede Globo.

Na última quarta-feira, um dia após o anúncio dos confirmados, a maquiadora e influencer criticou. "21 edições de 'BBB' e eu continuo sendo a única [trans] na história do programa. Que pena", escreveu ela, em seu perfil do Instagram.

A estreia da 21ª edição do "Big Brother Brasil" está programada para o próximo 25 de janeiro, e repetirá o formato que mistura famosos e anônimos no elenco, assim como ocorreu em 2020.