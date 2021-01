Boninho Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 21:44

Rio - Diretor de TV da Rede Globo, Boninho visitou os participantes do "Big Brother Brasil 21" neste domingo. O encontro de hoje foi o último feito pessoalmente com os brothers, já que o confinamento do reality começa nesta segunda-feira.

"Entrando no nosso bunker com a galera. A malinha, Vlad está ajudando a gente a levar. É a última vez que falo com eles e daqui não falamos mais. Segunda-feira entrando na casa", contou Boninho.

O ex-BBB Alan Passos brincou com o diretor nos comentários do vídeo. "A partir de agora não fala mais. Só recadinhos carinhosos na casa", escreveu o ex-affair de Grazi Massafera fazendo referência às broncas de Boninho.

Neste domingo, durante o "Fantástico", serão divulgados os participantes que terão a imunidade na primeira semana do confinamento. Eles poderão indicar um brother ao paredão.