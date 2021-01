Elenco do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 08:25 | Atualizado 25/01/2021 08:29

Rio - Tiago Leifert anunciou o nome dos seis participantes do 'BBB 21' que vão entrar imunizados na casa mais vigiada do Brasil nesta segunda-feira. Durante a última edição do "Fantástico", revista eletrônica da Globo, revelou ainda como vai funcionar a dinâmica da primeira semana.

fotogaleria

Publicidade

Do grupo Camarote, o ator Fiuk, a youtuber Viih Tube e o cantor Projota foram os mais votados pelo público. Já no grupo Pipoca, Lumena, Juliette e Arthur levaram a melhor. Os seis participantes imunes vão precisar chegar em um consenso para indicar alguém para o paredão.

"Amanhã, os 14 não imunes vão ficar dentro desta aqui, nessa casa. Os outros seis, que estarão imunes, vão ficar em outra dimensão, que a gente mostra melhor amanhã", contou Tiago.