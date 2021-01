Por IG - Gente

Publicado 26/01/2021 16:57

Rio - O cantor Fábio Jr. enviou uma mensagem ao seu filho Fiuk, que participará do BBB 21, desejando positividade, luz e sabedoria.

"É HOJE FILHOTE! Que seu coração seja seu guia! Muita luz e sabedoria Deus te abençoe, te proteja e te ilumine sempre! TE AMO MUITÃO", escreveu Fábio Jr. em seu perfil oficial no Instagram.

Fiuk encara sua participação no 'BBB 21' como uma "coragem de me aceitar e ir atrás dos meus sonhos, mesmo com todos os meus defeitos", declarou no diário do confinamento.