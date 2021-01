Fiuk Fábio Rocha/Globo

Rio - 'No Big Brother Brasil 21', Fiuk abriu coração durante uma conversa com Projota e Arthur, nesta terça-feira. O ator contou que que tinha problemas respiratórios e sofria muito bullying na época da escola.

"Teve uma época que eu levava tubo de oxigênio para a escola. Os moleques me davam tapa na cabeça e era falta de ar na hora. Fui internado três vezes. Minha mãe foi muito parceira, se não fosse por ela... Eu chorava sozinho", revelou.

No bate-papo, o cantor também contou que foi diagnosticado com DDA (transtorno de déficit de atenção). "Fui crescendo e quis saber o que era isso que eu tenho, fui ficando inquieto. Será que minha cabeça é limitada? Não era uma coisa positiva na escola, os moleques acabavam comigo. Eu não conseguia ser amigo de ninguém. As meninas sempre ficavam com dó, mas até a minha pré-adolescência foi brabo. Quando eu li, conheci o que era DDA", destacou.