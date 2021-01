Fiuk reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 16:30

Rio - Há pouco mais de 24 horas na casa do 'BBB', Fiuk já colhe os frutos de sua participação no reality. De acordo com a plataforma de streaming Deezer, houve um aumento de mais de 330% em números de streams na Deezer desde o anúncio da participação do cantor no programa.

Mesmo com a crescente do jovem, o rapper Projota, que cresceu 48% no dia seguinte ao anúncio, é o campeão entre os confinados e teve 40 vezes mais streams que Fiuk.

Já a dupla Israel e Rodolfo, que conta com a participação de Rodolfo no programa, cresceu 20% na última semana e segue sendo o segundo mais ouvido dentre os participantes. O terceiro lugar é de Pocah, que apesar de ter crescido apenas 13,5% após o anúncio do BBB, já contava com uma média de streams bem alta mesmo antes do anúncio de sua participação. Karol Conká também não ficou de fora, e desde a confirmação da entrada no BBB Brasil, cresceu cerca de 25% na Deezer.