Rafael Portugal brinca com sucesso de Fiuk com as mulheres da casa Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 10:00

Rio - Uma das melhores aquisições do 'BBB' está de volta na 21ª edição. O humorista Rafael Portugal está mais uma vez no reality e, com ele, as piadas sobre a rotina dos participantes que todo mundo pensa em fazer. Mas, nesta terça-feira, o programa contou apenas com uma apresentação e as piadas ficaram restritas às redes sociais. O assunto preferido? O sucesso de Fiuk com as mulheres (dentro e fora da casa).

fotogaleria

Publicidade

Em um comentário, Rafa brincou sobre Juliette já se sentir namorada do cantor. Em outro momento, o humorista compartilhou um comentário de outro seguidor que brincava sobre o porte físico de Fiuk em relação aos outros homens da casa. "Imagina malhar 12 horas por dia, tomar banho regularmente, usar anabolizante de cavalo, potes e potes de whey, anos de minoxidil na barba e aí entrar no bbb e a mulherada estar se matando pelos 50 kg do fiuk (acho ótimo)", escreveu.