Publicado 27/01/2021 11:05 | Atualizado 27/01/2021 11:07

Rio - O rap venceu! Em sua apresentação no 'BBB', Lucas Penteado fez um discurso emocionante em que agradeceu ao ídolo, e agora colega de confinamento, Projota. O ator contou que passou por uma depressão e que encontrou inspiração nas músicas do rapper. "Eu tive depressão e preciso falar isso aqui: a sua letra salva vidas. Salvou a minha e a da minha mãe", disse Lucas, levando boa parte do elenco do reality às lágrimas.

O encontro entre os dois também foi aclamado pelo público. Tanto que o termo 'Lucas e Projota' é um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira.