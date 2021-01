Primeira festa do ’BBB 21’ teve temática de Réveillon Reprodução / TV Globo

Por iG

Publicado 28/01/2021 07:47 | Atualizado 28/01/2021 07:54

São Paulo - Com temática de Ano Novo, a primeira festa do "BBB 21", que foi realizada na quarta-feira, deu o que falar. Com muito humor e coreografia, a celebração ainda rendeu clima de romance e repercussão da briga que rolou entre Lumena e Caio.

Logo no início, Pocah se emocionou ao ter sua música dentro da casa mais vigiada do Brasil. Após alguns segundos, ela deu um show no palco do "BBB 21". Canções de Projota e Karol Conká também foram destaques, o que animou o elenco do reality.

Alcoolizado, Lucas Penteado não escondeu o interesse por Kerline. "Quer saber de um bagulho? Quero pegar você e não sei mais o que falar, é isso. Eu pego você fácil, é só você falar que sim", disse ele. A sister, envergonhada, desconversou.

Pouco tempo depois, Kerline saiu de cena e Lucas comentou sozinho. "Tomei um a zero dela”. Em um determinado momento, enquanto tocava a música "Dont Start Now", de Dua Lipa, o elenco se jogou na coreografia eternizada por Manu Gavassi - participante da edição anterior do reality show.

quem vai me explicar oq rolou aqui pic.twitter.com/G4TKXecnGp — moleta (@edilsonm) January 28, 2021

Briga na festa

BBB 21: Caio e Rodolffo Reprodução Globo

Apesar do clima de festa, Caio não deixou de comentar o desentendimento que teve com Lumena mais cedo, ainda na quarta-feira. O agroboy e a psicóloga ficaram estremecidos após ela desaprovar a brincadeira de os homens se vestirem de mulher.

Em defesa de Caio, Rodolffo apontou. "Tem que ser inteligente pra educar 'nós'. Não foi inteligente". Caio, por sua vez, disse não descarta que tenha sido uma estratégia da psicóloga para prejudicá-lo. "Caiu em cima de mim, uma coisa que nós todos participamos (...) Se por acaso, isso aí tudo...é lógico que o contexto é real, mas se tiver uma artimanha pra ter me queimado, isso aí está sendo visto lá fora, as coisas vão ser vistas ...eu errei, não to tirando meu nome disso...mas de repente, a forma que me colocou, tentou me colocar como uma pessoa má, que to dando mal exemplo para as minhas filhas", desabafou.