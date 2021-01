Fiuk foi atrás de Carla Diaz para conversar, mas atriz não quis falar sobre o assunto Reprodução / TV Globo

Publicado 29/01/2021 07:41 | Atualizado 29/01/2021 07:58

Rio - A reunião para discutir o que deveria ser comprado na Xepa do "BBB 21" já deu briga. Carla Diaz deixou a conversa chateada por não estar sendo ouvida. Caio, Bill, Arthur, Kerline, Carla, Fiuk, Thais, Rodolfo, Sarah e Juliette se reuniram na área externa da casa para decidir o que comprar, mas ficaram presos na dúvida entre comprar mistura para gosto de todos ou comprar de forma individual.

Fiuk afirmou que deveriam comprar tudo para todos, mas algumas pessoas acham que deveria ser levado em consideração o gosto de cada pessoa. "Se a gente não chegar num consenso é melhor não ter fígado, nem moela. Melhor ter o que todo mundo come", disse Fiuk.

Carla Diaz lamentou ninguém estar prestando atenção no que ela estava falando e depois disse que eles deveriam comprar o básico. "Compra arroz, feijão e farofa... Não acho justo ninguém comer rabada só porque eu não gosto", disse a atriz.

"Galera não entende que estamos na Xepa. Vocês estão viajando", respondeu Fiuk. Carla Diaz tentou falar novamente e foi interrompida por Fiuk e outros brothers, o que a deixou irritada. "Gente, não deixam eu falar. Desculpa, não quero ficar discutindo por algo que nem veio. Vocês não tão nem ouvindo", disse Carla, abandonando o local. "A gente precisa resolver, Carlinha. Aí, já ferrou, tá ligado?", respondeu Fiuk.

"Você me respeita"

Carla Diaz foi para o quarto após a discussão e foi consolada por Viih Tube, Thais e Juliette. Fiuk foi tentar conversar, mas a atriz não quis falar sobre o assunto. "Não quero decidir nada agora, Fiuk. Não me fez bem. Você me respeita, por favor. Não me fez bem aquele tipo de discussão, entendeu?. Não tava legal. Não é sobre individualismo. Essa é questão".

"Você disse 'vocês estão sendo individualistas' e não é. Eu tava tentando enxergar por um lado que pudesse agradar todo mundo. Eu sei que a gente tá na xepa. Eu sei que é muito difícil e talvez não compremos muita coisa. Eu assisto o programa, mas acho que não pode ser tão radical. Enfim", continuou a atriz.

Ela explicou que sua ideia era comprar mistura para todos, sem individualismo. "Não é para uma só pessoa, Fiuk. Se a gente for ver, todos os meninos, pelo que percebi, comem aquele tipo de carne que talvez você não come. A minha ideia, então, seria dividir. Não precisa comprar 7 kg de carne, mas 3,5 kg porque só metade come".