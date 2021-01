Tainá Galvão insinua que Nego Di fez ’racismo reverso’ ao escolher apenas negros para o grupo VIP Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 09:03 | Atualizado 29/01/2021 09:07

Rio - Tainá Galvão, irmã de Fiuk, está empenhada na torcida pelo ator no "BBB 21". No entanto, a cantora causou polêmica ao criticar as escolhas de Nego Di para o grupo VIP. O humorista decidiu favorecer os outros participantes negros da casa e levou Lucas Penteado, Camilla de Lucas, João Luiz, Pocah, Lumena, Karol Conká, Projota e Gilberto para o quarto do líder. A última vaga ele deu para Viih Tube, que é branca.

"Ó, que piedade pras minas. Chama o Felipe [Fiuk]. Ó, depois fala que não tem preconceito, gente. Mas 'só vale de um lado', né", disse Tainá sobre a escolha de Nego Di. Após as críticas, a irmã de Fiuk deletou o vídeo.

MC Rebeca saiu em defesa de Nego Di. "De uma vez por todas: racismo reverso não existe, caralhaaaa. Nego di vai priorizar o deles sempre. isso é notório, não há preconceito porque não escolheu o Fiuk pro VIP. Os brancos na Xepa e os pretos no VIP, reparação histórica sem dúvidas, melhor coisa é ver vocês brancos se incomodarem com essa situação que, por anos, foi ao contrário", disse.

Veja o vídeo de Tainá Galvão, que foi salvo pelo perfil "Gossip do Dia":