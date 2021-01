Por O Dia

Publicado 31/01/2021 10:34 | Atualizado 31/01/2021 10:43

Rio - Quem não se lembra do épico paredão falso do 'BBB 18', onde Gleici Damasceno - que acabou virando a campeã da edição - surpreendeu os participantes que já comemoravam sua saída? Pois bem, nas redes sociais o público pede para que algo semelhante aconteça caso Juliette seja indicada. Com a ajuda de Karol Conká, a paraibana tem sido excluída e desprezada na casa. Após essa movimentação, ela virou uma das queridinhas do público, que torce por uma reviravolta triunfal.