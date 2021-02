Pocah dorme no 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 10:01

Rio - Ela entrou na casa do 'BBB 21' com os hits 'Ai, como eu sou bandida' e 'Ninguém Manda Nessa Raba'... Mas Pocah é bem mais zen do que o público imaginava. Até agora, a funkeira não teve grandes participações nas polêmicas da casa, não se destacou nas provas e permaneceu dormindo no quarto até durante o Big Fone.

fotogaleria

Publicidade

Mas o comportamento de Pocah, que apesar de decepcionar alguns fãs que esperavam muito "babado e confusão", tem gerado uma chuvas de memes nas redes sociais. Tem até montagem zoando que a cantora terá que ser acordada no fim do reality para ser avisada que já acabou. Confira!