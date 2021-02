Fiuk estava com os batimentos cardíacos zerados no programa desta terça-feira Reprodução / TV Globo

Publicado 17/02/2021 08:43 | Atualizado 17/02/2021 08:44

Rio - Após ir ao paredão por indicação da casa do "BBB 21" e retornar da berlinda, Fiuk desabafou sobre o que está percebendo do jogo com a psicóloga Lumena. Em conversa com a sister, na cozinha da Xepa, ele refletiu sobre não existir um "manual" de como sobreviver ao reality. Ele ainda fez um desabafo sobre os últimos acontecimentos ao dizer que sabe quem está sendo falso com ele.

"Ninguém sabe como que funciona o jogo. Eu aceitei que eu não sei, aceitei que eu não sei como é que vai ser. Estou existindo e sou assim", declarou o brother, que junto a Sarah voltou do paredão que eliminou Nego Di com mais de 98%.

"Eu sei quem pisou no meu calo, eu sei quem me enganou, eu sei quem foi falso comigo. Eu sei o que fizeram comigo, eu entendi o que fizeram comigo", declarou a Lumena, que afirmou ser "informações importantes" e que agora ele vai "dar uma renovada".