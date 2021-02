Sarah, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

Por iG

Publicado 19/02/2021 08:42 | Atualizado 19/02/2021 09:06

São Paulo - Após vencer a prova do líder , nesta quinta-feira, Sarah conversou com Juliette e Gilberto sobre estratégias para o paredão. Com o poder de indicar alguém direto à berlinda, a brasiliense não omitiu. "A minha primeira opção de voto é a Pocah. Eu vou mandar ela”.

“Eu não a vejo como uma pessoa 100% verdadeira. E desde a primeira semana, eu não falava o nome, mas eu falei para ele: 'tem uma pessoa aqui que eu sinto um negócio ruim quando chego perto', mas eu não queria falar quem era até eu ter certeza. Quando eu vi a briga dela com ele, que eu a vi fazendo assim para ele, indo com o peito aberto, falei ‘agora confirmou tudo que eu imaginava’. Foi só uma confirmação do que eu imaginava. E eu sei que ninguém aqui nessa casa vota nela. Se eu não botar ela no Paredão, ela não vai para o Paredão”, justificou Sarah.

Ao ouvir o posicionamento, Juliette aponta: “Acho que ela é forte lá forte. Se eu for com ela, eu vou ter medo”.

A prova do líder

Karol Conká vetou Juliette da prova, dizendo que poderia ser um alvo da advogada dentro da casa. Já paramentados com capacetes e sapatos especiais, eles foram para a "outra dimensão" realizar a dinâmica patrocinada pela Above.

A cada rodada eles tinham que escorregar em um toboágua e procurar um desodorante da linha 'BBB' que estava escondido em um tanque de areia, um tanque de slime ou em uma piscina de bolinhas. Na primeira rodada, Thaís, Viih Tube, Arthur, Gilberto, Sarah, Rodolffo, Fiuk e Caio conseguiram achar os produtos e foram classificados para a segunda etapa.

Na segunda rodada, Fiuk e Caio acharam rapidamente. A terceira a conseguir foi sara Sarah. Os outros não conseguiram achar o quarto desodorante e, por isso, a rodada foi reiniciada apenas para os cinco que restavam. Gil finalmente encontrou e também foi para a final.

Sarah foi a primeira a encontrar o desodorante na terceira e última rodada, se consagrando como o Líder da semana. Para o Vip, ela escolheu Gil, Fiuk, Rodolffo, Caio e Juliette.

Ao ver que brasiliense ganhou a dinâmica, Pocah declarou. "Partiu monstro, partiu paredão", disse a cantora, dando a entender que Sarah faria de tudo para prejudicá-la no "BBB 21".