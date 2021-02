Karol Conká participa do 'Mais Você' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 11:12 | Atualizado 24/02/2021 11:33

Rio - Karol Conká participou do "Mais Você" na manhã desta quarta-feira e comentou a eliminação com rejeição recorde do "Big Brother Brasil 21". Durante o papo com a apresentadora Ana Maria Braga, a rapper revelou que vem sofrendo ameaças, assim como os seus familiares. Ela ainda pediu mais respeito.

"Minha família não merece passar pelo que está passando agora, de ser ameaçada por pessoas sem noção. O erro foi meu. Já estão passando do limite", disse a rapper, que garante ter se arrependido de entrar no reality: 'Eu me arrependo. Se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu não teria entrado'.

Além da própria artista, ela disse que a mãe, o filho e o irmão estão sendo ameaçados. "Estão me apedrejando por passar dos limites, mas estão passando do limite comigo", afirmou. Em seguida ainda disse que a "vilã" ficou somente dentro do jogo e que ela vai buscar ajuda psicológica.