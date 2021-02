Anitta não que mais nada com Arthur reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 15:24

Rio - Após dizer que ficaria com Arthur, Anitta voltou atrás e contou que não tem mais interesse no brother, que vive um romance com Carla Diaz no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo.

É que através do Twitter, a atriz Mariana Xavier quis saber: "Bateu uma curiosidade... depois de tanta bananice e tanto bleeeeergh, será que tá de pé a proposta da @Anitta pro Arthur? Do direct, dos pegas e tals?", questionou. Sem papas na língua, Anitta respondeu: "Jamais".

Jamais — Anitta (@Anitta) February 24, 2021