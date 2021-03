Sarah e Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:08

Rio - Carla Diaz foi o assunto entre os brothers no Quarto Cordel, na madrugada desta quarta-feira, no 'Big Brother Brasil 21'. Rodolffo comentou que a atriz estava entre os possíveis alvos da casa para o próximo paredão: “Vou falar um trem para vocês: o da Carlinha (Carla Diaz) está na reta pesado”.



fotogaleria

Publicidade

Gilberto revelou: “Se eu virar líder, vou colocá-la”. Sarah concordou com o amigo e disse que ela também seria sua opção, baseada nos últimos acontecimentos da casa. O sertanjo, então, pediu para Gilberto: “Não sai com esse assunto daqui”.

O doutorando em economia afirmou que vai ficar de boca fechado. “Assim, ô Rodolffo, fiquei com vários pés atrás com ela. Hoje ela veio, quando eu estava triste, me abraçou, me confortou, fiquei muito grato. Não vou ficar achando que é tudo jogo, não, porque sei que tem muita humanidade nela. Mas só dela por ela ter botado eu no Monstro e votar em mim, já é motivo”.



Caio se manifestou sobre o assunto e perguntou a Gilberto: “Responda sincero! Você acha que a intenção dela em falar bem da Sarah para você foi real o sentimento dela ou jogo?”. O pernambucano acredita que foi jogo. “Eu fiquei tão pé atrás dela que qualquer olhada eu achava que era jogo. A gente fica meio traumatizado”, comentou.

Publicidade

O assunto continuou e eles relembram que Carla Diaz falou para os escolhidos por ela no Big Fone que desejava que eles saíssem do Paredão. “Está ficando feio demais”, opinou o fazendeiro.