São Paulo - Festa da madrugada deste sábado, no "BBB 21", comandada pelo DJ Pedro Sampaio e com participações das cantoras Lexa e Luísa Sonza, foi cheia de acontecimentos significativos, como o primeiro beijo quádruplo, entre Fiuk, Gil, Sarah e Juliette. Em seguida, Thaís se destacou na noite com uma crise de ciúmes de Fiuk, por causa do beijo, e chegou a roubar um selinho do brother. Gil volta a falar de Lucas Penteado. Carla e Arthur discutem a relação e choram distantes um do outro.



O primeiro beijo da noite saiu depois que Gilberto propôs enquanto os brothers estavam dançando. Ele pediu a Sarah, Juliette e Fiuk: "Vamos beijar!". Foi o primeiro beijo quádruplo da casa. Nas redes sociais, os internautas comentaram o assunto. No mesmo dia, mais cedo, Gil ficou brincando com Thaís, dizendo que havia beijado o Fiuk, para ver a reação dela. Thaís ficou muito irritada com o beijo quádruplo envolvendo Fiuk e demonstrou uma crise de ciúmes, achando que Sarah estava dando em cima do brother. Ela ficou reclamando até Viih Tube começar a criticá-la por isso: "Para de ser louca". Sem se dar por vencida, Thais rebateu, perguntando se Viih gostaria de ver "o seu namorado dando selinho em outra".

João também entrou na conversa, ajudando a alertar Thais sobre a relação dela com Fiuk. "Para, amiga. Você namora com ele? Viajou legal". Viih Tube chegou a gritar com a sister. "Viajou muito. Você que lute, amiga. Você se submeteu a isso. Pode parar", disse Viih, enquanto Thais demonstrou não gostar nada da falta de apoio dos amigos. No final da festa, após a produção anunciar o encerramento, Thais procurou Fiuk para conversar e conseguiu roubar um selinho dele, mesmo ele virando o rosto para negar. Durante a festa, Fiuk havia falado para Arthur que não foi ao BBB para beijar. "Eu não queria nem dar um beijo aqui. Não queria real. Vim aqui para outra parada", disse o filho de Fábio Jr.

Empolgado com o clima de beijos, Gilberto também deu um beijão em um dos manequins que foram espalhados na decoração da festa. "Posso beijar?", perguntou a Camilla de Lucas, que estava arrumando os bonecos. "Esse é o Rogério, Gil, ele tá a fim de você. Gostou de você na balada. Beija, Gil", disse a sister. O brother não ficou intimidado e deu um beijão no boneco. Para a surpresa de todos, ele se empolgou e não quis mais largar o manequim: "Rogério é maravilhoso".

No clima das "pegações" desta madrugada, Rodolfo, Caio e Gil comentaram sobre flerte em festas fora do BBB. Gilberto contou que entra em competições com os amigos de quem beija mais. "Com os meus amigos héteros, eu gosto de fazer competição. Eu pegava mais homens do que eles mulheres. Eu entro em 10 pra cima", disse o pernambucano. Já Rodolfo, líder da semana, revelou focar em apenas uma pessoa só: "Numa noite, eu gosto de pegar uma. Eu gosto de pegar a top e ir embora", revelou.

Distante dos beijos, Arthur e Carla foram conversar na sala sobre a relação deles. Os dois debateram sobre os olhares que trocaram durante a música "Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo", de Pedro Sampaio, Wesley Safadão e Daniel Caon. Depois, afastada do brother e isolada da casa, Carla Dias chorou sozinha ao som de "Só os loucos sabem", de Charlie Brown Jr.

Em conversa com Juliette, Arthur também chorou durante a festa. "O que a gente tem aqui é ser o que a gente é. Ninguém consegue apenas jogar. Chega uma hora que cansa. Quem tentou fazer isso está em casa. Quem quer ser muito esperto, não sabe de nada. Não adianta querer ser esperto, só resta ser de verdade. Se o público gostar, maravilha. Se não gostar, OK", disse a sister.

"Você é forte! Ser forte não significa ser frio, ser calculista. Ser forte é superar as divergências. Eu vi o Arthur naquele dia da mesa falando sobre a sua vida, coisas de escola, eu olhei o seu olho e vi o Arthur que eu vi no primeiro dia, o Arthur de coração bom, o Arthur que falou da avó. Esse Arthur eu não via mais aqui por muitos dias. Esse Arthur não olhava no meu olho, baixava a cabeça quando eu passava. Esse Arthur eu não quero conhecer, não me interessa. O Arthur que me interessa é esse aqui", completou Juliette. Enquanto ela falava, o brother começou a chorar muito.