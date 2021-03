Carla Diaz Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 09:04 | Atualizado 08/03/2021 09:16

Rio - Nesta semana do "BBB 21", a dinâmica do jogo é diferente porque a produção do reality produziu um paredão falso. Como eles não sabem, o temor de sair da casa permanece. Carla Diaz é uma das emparedadas e ficou chateada por não ser imunizada pelo Anjo, Arthur, com quem mantém uma relação amorosa dentro da casa. Em conversa com Camilla de Lucas, ela desabafou sobre a situação.



“Eu estou muito chateada”, disse a atriz. "Eu quero a Carla Diaz de volta... Eu senti você perdidinha", aconselhou a influencer ao abraçá-la. "Pode ser, sim. Concordo. Amiga, eu estava gostando real. Então, fiquei cega. Posso ter ficado cega, sim", respondeu Carla sobre o envolvimento com Arthur.

"Ainda estou muito confusa, sabe? Também não quero nem ficar falando. Não sei nem se eu deveria ter falado ali, mas eu precisava, sabe? Porque todo mundo fica me olhando assim e [Arthur] está pagando de santo ali, para todo mundo agora”, completou Carla Diaz.

Momentos antes, Carla Diaz já havia comentado com Thaís sobre não ter recebido abraço de Arthur após a formação da falsa berlinda.