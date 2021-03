Sozinho, Gilberto fica eufórico ao lembrar que está no ’BBB’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 11:25

Rio - Gilberto aproveitou um raro momento sozinho na área externa da casa do "BBB 21", enquanto amanhecia, nesta segunda-feira, para dar um mergulho na piscina. O economista parecia estar emocionado por estar se mantendo no programa.

"Me guia, meu Pai. Eu quero chegar no top 10, Senhor, por favor. Gente, eu tô no Big Brother!", disse Gilberto, dando gritinhos um tanto quanto abafados e mostrando estar eufórico. "Meu Deus, eu tô no Big Brother, meu Deus do céu. Eu já fui pra dois paredões. Meu Deeeeeus! É surreal. Isso é surreal. Eu voltei de dois paredões. Eu converso com Tiago Leifert. Meu Deeeeeus!", gritou o economista.

"Bicha, se for pra sair, sai feliz!", completou. O economista ainda lembrou que esta é a sexta semana do reality show e agradeceu por ainda estar na disputa.