Sônia Abrão detona Carla Diaz: 'Mulher-capacho'

Por iG

Publicado 09/03/2021 10:38 | Atualizado 09/03/2021 10:41

São Paulo - Sonia Abrão está descontente com o comportamento de Carla Diaz no "Big Brother Brasil". Como muitos espectadores, a apresentadora acredita que a atriz está "cega de amor" pelo instrutor de crossfit Arthur.

A crítica de Sonia é motivada por um vídeo em que a atriz pede para ficar com Arthur caso os dois voltem do paredão desta terça-feira, que no caso é falso. "Só faltava essa! Depois de toda sacanagem que o Arthur aprontou, dando o Anjo para o Projota e deixando que ela fosse pro paredão, Carla ainda pede para ficar com ele! Mulher-capacho define...", disse na postagem no Instagram.

Essa não é a primeira crítica a Carla. Em outra postagem, Sonia lembrou uma cena da novela "A Força do Querer" em que Bibi (Juliana Paes) dá uma surra em Carine, vivida por Carla Diaz.

"Só a Bibi Perigosa para dar um safanão na Carla e fazer ela acordar para a vida! Chega de se humilhar pro Arthur! Vem Bibi, vem!", escreveu. Até Boninho se divertiu com a postagem: "Ela apanha em dois horários!".