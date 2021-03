Carla tem seis fichas com duas horas de áudio cada Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 02:58 | Atualizado 10/03/2021 07:17



Carla Diaz deixou o BBB21 na noite desta terça-feira (9) e os brothers já começaram a falar de seu comportamento no reality. Os participantes não sabem que ela foi a mais votada pelo público para ficar em um quarto secreto vendo e ouvindo o que acontece na casa. O líder Rodolffo foi o primeiro a comemorar a saída de sua indicada. "A meta do líder foi cumprida".

Para Caio, a atriz saiu por não ter assumido suas atitudes no jogo. Em conversa com Arthur, Projota confessou que não conseguia confiar em Carla. Em sua visão, a atriz tinha medo de "se queimar" e por isso não se posicionava. Segundo o rapper, Pocah também tinha dúvida sobre as ações de Diaz. Arthur disse estar se sentindo confuso. "Estou muito doido ou a galera tá gostando muito de mim", declarou o instrutor de crossfit.

Para Projota, o público aprova Arthur por estar jogando e se doando, apesar do ombro machucado. No quarto secreto, Carla já usou uma das seis fichas que dá direito a ouvir duas horas da conversa dos brothers. Ao ouvir Viih Tube dizer que ela foi sua maior decepção, ela se espantou. "Chocada. Gente do céu, o que está acontecendo?", questionou.

A Carla Diaz sou eu sempre que a Viih Tube abre a boca #BBB21 #QuartoSecreto pic.twitter.com/ZcILg4OPOH — jurema (@juxhff) March 10, 2021

Thaís por sua vez falou que a sister é incoerente e Sarah disse que elas não estavam loucas em suas "teses". Ao ouvir uma conversa entre Caio, Gilberto, Rodolffo e Sarah no quarto do Líder, a atriz se espantou com a maneira como eles falavam sobre Juliette. A brasiliense afirmou que tem preguiça do jogo da paraibana e eles a criticaram por querer atenção de Viih Tube após o jogo da discórdia.

Para Gil, Juliette se aproximou da youtuber pela grande quantidade de seguidores que ela tem . Ele contou ainda que a maquiadora o chamou de mentiroso na frente de todos e fica dando "rasteiras" nele. "Quando ela me acolhe, parece que está se autopromovendo".

Após ouvir a conversa, Carla deu as placas de "falso" e "agente duplo" para Gil, no quadro de estratégias do quarto secreto. Para Viih e Pocah, ela deu placas com uma interrogação. Projota recebeu "suspeito". Para Juliette, ela deu "inocente". "Somos sagitarianas, somos humanas" afirmou Carla.